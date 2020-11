Fãs de Johnny Depp pedem demissão de Amber Heard de Aquaman 2

Apoiadores de Johnny Depp pedem a demissão de Amber Heard, sua ex-esposa, de Aquaman 2. A revolta começou depois de o ator ser demitido da franquia Animais Fantásticos na última semana – devido a acusações de violência doméstica.

A mobilização online contra Amber começou quando Johnny Depp perdeu um processo de difamação contra o jornal britânico The Sun, que o chamou de “espancador de esposas” em uma matéria.

Nas redes sociais, os fãs do ator exigem que Amber também seja demitida, já que há áudios vazados em que ela, supostamente, admite ter batido em Johnny Depp. “Baby, você não foi espancado. Eu não sei qual foi o movimento da minha mão, mas você está bem, eu não te machuquei, eu não te dei um soco, eu estava batendo em você”, diz Amber. No mesmo áudio vazado, Johnny Depp também admite ter batido em Amber Heard.

Os fãs que pedem a demissão de Amber alegam que, como o ator foi demitido por agressão, o mesmo deveria acontecer com ela, já que foi uma “agressão mútua”.

Apesar de dispensar Depp, a Warner Bros pagará o salário integral do ator. Mads Mikkelsen, o vilão do filme Doutor Estranho, é cotado para substituir Depp no papel de Gridenwald em Animais Fantásticos e Onde Habitam 3. O filme, que tinha estreia prevista para 2021, deve ser lançado apenas em 2022.