Johnny Depp é demitido da franquia “Animais Fantásticos”

A Warner Bros “convidou” o ator Johnny Depp a se demitir do elenco de “Animais Fantásticos”. O ator de 57 anos publicou um comunicado em seu perfil do Instagram explicando que o convite para renunciar ao papel de Grindelwald, seu personagem na franquia, veio do estúdio e que ele respeitou e concordou.

Desde 2017, já havia pressão de fãs do filme para que o ator, que é acusado de violência doméstica deixasse a produção. No fim do ano passado, foi divulgado que, “Animais Fantásticos 3” estava previsto para o fim de 2021, e que iria se passar no Rio de Janeiro, mas com a pandemia, tudo foi suspenso.

A demissão acontece depois de, nessa semana, o ator perder a batalha judicial contra o tabloide inglês The Sun que o chamou, em uma matéria de 2018, de “espancador de esposa”, referindo-se às agressões de Depp a sua ex-mulher Amber Heard de 34 anos.

O juiz do processo afirmou que aceitou as acusações de violência feitas pela ex-mulher do ator. No mesmo comunicado pelo Instagram, Johnny Depp afirma que vai recorrer e classifica o julgamento como surreal. “Pretendo provar que as acusações contra mim são falsas. Minha vida e carreira não serão definidas por este momento”, diz. Confira o comunicado na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Johnny Depp (@johnnydepp) em 6 de Nov, 2020 às 8:15 PST