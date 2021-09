Irmão de Kate Middleton se casa com presença da duquesa e William

O irmão de Kate Middleton, James Middleton, se casou no último fim de semana com Alizée Thevene em uma pequena cerimônia na França, onde vive a família da noiva. O casamento também contou com a presença do príncipe William e de seus filhos, príncipe George, princesa Charlotte e príncipe Louis.

No Instagram, o recém-casado compartilhou a novidade através de uma foto ao lado de sua esposa. James, apaixonado por animais, tem seis cachorros e um deles aparece ao fundo da fotografia do feliz casal.

“Sr. e Sra. Middleton. Ontem me casei com o amor da minha vida rodeado de família, amigos e, claro, alguns cães, no belo vilarejo de Bormes-les-Mimosas. Palavras não podem descrever o quão feliz estou”, dizia a legenda.

Continua após a publicidade

Apesar do noivo não ter divulgado outros registros da festa ou dos convidados, a família real confirmou que os duques de Cambridge e seus filhos viajaram para participar da cerimônia.

O casamento estava marcado para maio do ano passado, mas foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. O pedido aconteceu em outubro de 2019, quando o casal estava viajando pelo parque Lake District, na Inglaterra.

Em agosto, o irmão de Kate compartilhou que os meses anteriores haviam sido “agitados”, já que ele e Alizée se mudaram para uma nova casa no Reino Unido. “Acho que comprar uma casa é uma das experiências mais estressantes da minha vida”, desabafou.

O novo endereço será o lar do casal e dos seis cães: “Não poderíamos estar mais felizes. Estamos nos estabelecendo em nossa vida no campo e os cachorros amaram seu novo lar”.

Continua após a publicidade