IZA lança parceria com Ciara, que aparece cantando em português. Assista!

Duas grandes vozes da música internacional e nacional, Ciara e IZA, se juntaram para lançar uma nova música em parceria com Major Lazer. Com uma batida contagiante e um clipe cheio de sensualidade, a parceria já acumulou mais 300 mil visualizações no YouTube e tem até refrão cantado em português pela cantora americana!

Intitulada de Evapora, a música traz trechos sobre empoderamento e motivação, típico da cantora brasileira, como em “Se eu quero, eu sonho, eu faço, o meu corre é sagrado” e “Chega, o tempo é agora. Deixa o mundo lá fora. Se quer, vem comigo, vambora”.

O clipe, gravado em Vazquez Rocks Natural Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos, tem belos visuais, paisagens desérticas e muitas coreografias. Veja abaixo:

Muitos internautas acharam a produção bem parecida com o vídeo de Sua Cara, música de Anitta e Pabllo Vittar também em parecia com Major Lazer, por conter alguns elementos parecidos, como as roupas e o cenário.

evapora sucessora natural de sua cara e não choca ninguém — nρɐɔ (@extrcxrl) November 8, 2019

eu amei #Evapora, mas não podemos negar que é Sua Cara 2.0, o que é um puta elogio — neto (@netoaires38) November 8, 2019

Eu amei, mas só eu que achei que algumas cenas pareciam "Sua Cara"? Até a coreografia, os looks. https://t.co/FHLKrjdpIP — @lan Julio (@Lanjuliodias) November 8, 2019

Veja, abaixo, o clipe de Sua Cara, que já acumulou cerca 470 milhões de visualizações e 4,2 milhões de curtidas.

