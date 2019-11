Enem usa música de Naiara Azevedo para falar sobre violência contra mulher

O primeiro fim de semana do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) aconteceu neste domingo (3) e trouxe como tema de uma das questões, a violência contra mulher. A pergunta foi contextualizada de uma maneira inusitada: com a canção da sertaneja Naiara Azevedo.

A música “Coração Pede Socorro”, lançada em 2018, já tinha sido usada em uma campanha do Governo Federal no mesmo ano. A letra que conta a história de um casal ganhou repercussão em diversas mídias após o lançamento do clipe, que foi reproduzido até em sala de cinema. Nele, as cenas de agressão dão uma outra interpretação para o relacionamento apresentado na música. Uma parte da letra diz “esse amor deixou marcas no meu corpo/ Só de pensar eu grito, eu quase morro”. Confira o clipe abaixo:

A prova de ciências humanas, linguagens e redação também abordou questões de saúde, como depressão e obesidade. O exame continuará no próximo domingo (10) com matemática e ciências da natureza.

