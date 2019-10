Veja os melhores looks do Prêmio Multishow 2019

No comando de Anitta e Paulo Gustavo, o Prêmio Multishow 2019 abalou a noite da terça-feira (29) no Rio de Janeiro. A 26ª edição da cerimônia que premia os maiores destaques da indústria musical brasileira recebeu em seu tapete roxo diversos artistas consagrados dos mais diferentes estilos musicais.

E é claro que a equipe de CLAUDIA ficou de olho nos melhores looks da ocasião. Tivemos Paolla Oliveira, Ivete Sangalo, Iza, Fátima Bernardes, entre outros mulherões que arrasaram na escolha do visual para a premiação. Bora conferir?

Iza

Iza arrasou ao optar um vestido preto, no modelo tomara que caia, com recortes na região da cintura e fendas laterais, criação da estilista Helô Rocha. Para dar um toque ainda mais chamativo e estiloso, ela usou um chapéu enorme preto, desenhado por Eduardo Laurino.

Ludmilla

Ludmilla, que levou os prêmios de Cantora do Ano e Música Chiclete com Onda Diferente, foi um dos principais destaques. A cantora marcou presença no tapete roxo usando um vestido nada discreto e cheio de brilho. Adoramos!

Brunna Gonçalves

Falando em Ludmilla, sua namorada, a dançarina Brunna Gonçalves, também arrasou na escolha do look. Ela optou por um macacão repleto de brilho e transparência, da marca Kaoli. Já a cintura foi marcada com um cinto de ouro da grife Versace e os sapatos eram da Schutz. Linda, né?

Fátima Bernardes

Quem também optou por um macacão brilhoso foi Fátima Bernardes, mas em uma versão verde com dourado e com um decote em corte ‘V’. Para combinar, a apresentadora usou uma bolsinha com listras pretas e brancas. Arrasou!

Erika Januza

Outro look que nos deixou impactadas foi o da atriz Erika Januza. Ela apareceu com um maravilhoso vestido vermelho com fenda e mangas transparentes da estilista Lethicia Bronstein. Vale notar também os acessórios, como o brinco ‘ear cuff’, que cobre toda a orelha, do Taiguel Rievers. Maravilhosa!

Ivete Sangalo

Como não falar do look bapho de Veveta para a premiação? A diva optou por esse vestido nada discreto e cheio de plumas da Ralph & Russo. No Instagram, a cantora esbanjou autoestima: “Me sentindo maravilhosa. Aliás, eu sou!!!!”

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira também marcou presença no Prêmio Multishow com um look superestiloso. A atriz optou por uma saia midi, que é está em alta nesta meia-estação, e uma camisa vermelha, ambas de couro. O detalhe principal é o maxi colar de ouro, que deu um toque bem chique ao look.

