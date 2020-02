Insensato Coração: André faz de tudo para atrapalhar romance de Carol e Raul

André não aceita o romance de Carol com Raul

Foto: Divulgação – Rede Globo

Ao que tudo indica, pode rolar um revival na relação entre Carol (Camila Pitanga) e André (Lázaro Ramos). O designer confessa ao amigo Beto (Petrônio Gontijo) que se arrependeu de não ter investido numa relação séria com a mãe de seu filho e que está cansado de pegação.

Por sua vez, a bela também sente ciúme da amizade do exficante com Leila (Bruna Linzmeyer) e quase desiste de viajar com Raul (Antonio Fagundes) num dia em que chega na casa de André para deixar Antônio e se depara com a jovem lá. Durante o fim de semana, o bebê sofre uma crise de amidalite e é levado pelo pai e por Leila ao pronto-socorro.

Carol não admitirá que seu ex atrapalhe o seu novo relacionamento

Quando retorna da viagem, Carol elogia o desempenho de André como pai. E até pede um tempo a Raul para levar a criança à praia com o designer. À noite, Carol vai ao bar de Gabino com Raul e se surpreende quando André aparece lá como quem não quer nada e, na maior cara de pau, se senta à mesa do casal.

Quando Carol se afasta para ir ao toalete, Raul enfrenta o rival e o coloca para correr. No dia seguinte, a executiva repreende o ex, dizendo que não admitirá que ele atrapalhe seu novo relacionamento.