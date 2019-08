Henrique Fogaça comoveu seguidores com vídeo da filha

Henrique Fogaça, chef e jurado do programa “MastrerChef“, da Band, emocionou seus seguidores nesta terça-feira (13). Ele postou um vídeo em que ajuda sua filha Olívia a andar.

O vídeo foi postado em sua conta no Instagram e Fogaça aparece animado com pequena nos braços. “Vamos andar? Hoje é dia do exercício!”.

Confira o vídeo abaixo:

Olívia, de 12 anos, sofre de uma síndrome rara chamada epilepsia fármaco-resistente, que não responde a medicamentos. Sua condição foi descoberta no seu primeiro mês de vida e hoje ela passa por tratamentos para aliviar os efeitos em seu organismo.

Em outubro do ano passado, ela passou por uma cirurgia para colocar 23 pinos na coluna. “Ela estava com a coluna torta por causa da posição que ela fica muito tempo e agora ela colocou 23 pinos na coluna, tá ereta, retinha e vai parar de olhar para baixo, agora só pra cima e pra frente. Então obrigado a todos pela ajuda”, comentou o chef em vídeo.

