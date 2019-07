Ainda em recuperação de acidente, Henrique Fogaça pega pneumonia

Henrique fogaça, jurado do programa “Masterchef Brasil, sofreu um acidente de moto na sexta (19). O chef teve a costela fraturada e também os dedos e as mãos feridos.

Ainda se recuperando, a assessoria de imprensa informou que Fogaça voltaria a trabalhar hoje, porém, logo após o susto com a queda, ele informou que contraiu uma pneumonia. O chef compartilhou a informações em suas redes sociais com a hashtag #zicabraba.

Fogaça passa por uma momento conturbado. Ele se separou recentemente da engenheira química Carine Ludvic, com quem era casado desde 2015. O motivo do rompimento não foi divulgado. Também se envolveu em uma polêmica ao postar uma foto com duas freiras enquanto vestia uma camiseta com a estampa de duas religiosas se beijando. O chef foi duramente criticado.

