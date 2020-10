Harvey Weinstein recebe mais acusações de agressão sexual

Atualizado em 2 out 2020, 19h33 - Publicado em 2 out 2020, 21h00

A lista de vítimas de Harvey Weinstein realmente parece ser infindável. Nesta sexta-feira (1), a promotoria pública de Los Angeles registrou mais acusações de agressão sexual praticada pelo estuprador.

Os novos casos aconteceram em um hotel de Beverly Hills, entre 1º de setembro de 2004 e 30 de setembro de 2005, segundo a denúncia. Já o segundo crime também aconteceu na cidade da Califórnia em novembro de 2009 e novembro de 2010.

No total, Weinstein acumula 11 acusações, sendo cinco vítimas em hotéis de Beverly Hills com denúncias de estupro forçado, duas acusações de agressão sexual e uma acusação de penetração sexual por uso de força.

Na denúncia, ainda há o registro que o produtor estuprou uma modelo italiana em fevereiro de 2013. No dia seguinte, o estuprador ainda atacou Lauren Young dentro de sua suíte no hotel Montage Beverly Hills. Em 11 de maio de 2010, outra vítima foi agredida por ele.

O promotor Jackie Lacey disse em um comunicado: “Agradeço às primeiras mulheres que relataram esses crimes e cuja coragem deu força a outras pessoas para se apresentarem. A disposição dessas últimas vítimas em testemunhar contra um homem poderoso nos dá as evidências adicionais de que precisamos para construir um caso criminal convincente.”

Após a primeira acusação em janeira de 2019, Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão em março e atualmente cumpre pena no interior do estado de Nova York. Sobre as denúnicas, a defesa do produtor mantem o mesmo posicionamento “Harvey Weinstein sempre afirmou que cada um de seus encontros sexuais ao longo de sua vida foi consensual. Isso não mudou”, afirmou o porta-voz de Weinstein, Juda Engelmayer.