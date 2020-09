Mariana Ferrer: acusado de estuprar jovem em SC é absolvido e gera revolta

O caso de Mariana Ferrer ficou conhecido em todo o Brasil no último ano. Ela acusa o empresário esportivo André de Camargo Aranha de tê-la estuprado em uma festa no famoso Cafe de La Musique, em Florianópolis, no dia 16 de dezembro de 2018.

Em maio de 2019, Mariana resolveu contar sua história nas redes sociais, sem poupar detalhes. Tornou público vídeos do circuíto de segurança da boate e a foto do vestido ensanguentado que ela usou naquela noite – ela era virgem na época. Mariana também garante ter sido dopada por André, o que fez com que fosse indicado por estupro de vulnerável. Em agosto, a conta da influencer foi removida do Instagram devido ao processo judicial, o que gerou a revolta dos internautas.

fui vítima de violência sexual enquanto estava exercendo minha profissão e quase perdi a minha vida: meu relato completo. pic.twitter.com/hemFafX35D — Mariana Ferrer (@marianaferrerw) April 2, 2020

Agora, na última quarta-feira (9), André foi absolvido pela Justiça, sob a alegação de falta de provas. “O juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, acatou a alegação final do Ministério Público e a tese da defesa para que fosse julgada improcedente a denúncia contra André Aranha”, diz a nota do advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho. O inquérito da investigação conta com mais de 3 mil páginas e 22 testemunhas foram ouvidas. Gastão Filho informou, também em nota, que seis exames periciais foram realizados.

Desde a noite de quarta-feira, o nome de Mariana Ferrer e a hashtag #justicapormaribferrer e o termo ESTUPRADOR (assim, em letras maiúsculas) estão entre os assuntos mais comentados do Twitter.