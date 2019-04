Harry dá pista que indica se bebê real já nasceu ou não

Enquanto o mundo todo espera ansiosamente pela chegada do novo bebê real (que poderia ser em qualquer momento), Príncipe Harry parece estar totalmente despreocupado com a chegada da paternidade. E pode ter nos dando uma pista importante sobre se Meghan Markle já deu ou não à luz.



Acreditava-se que Meghan e Harry teriam seu primeiro filho no final de abril ou início de maio, mas o Duque de Sussex não parece muito preocupado com a possibilidade de sua esposa entrar em trabalho de parto tão cedo.

Isso porque Harry surpreendeu voluntários e corredores na Maratona de Londres na manhã deste domingo (28), apresentando medalhas aos vencedores. “Ele sempre planejou ir, mas com a possibilidade do nascimento de seu filho, sua presença não foi anunciada com antecedência, caso ele não pudesse mais comparecer. Ele estava satisfeito por poder participar”, disse um porta-voz do palácio à People.

Dias antes, ele participou de um evento ao lado de Kate Middleton, independentemente do fato de que ele não foi confirmado na lista de convidados. Esses fatos podem sugerir fortemente que o novo bebê real ainda não chegou.

Até mesmo seu irmão William pareceu um pouco surpreso quando os fãs lhe perguntavam repetidamente sobre o nascimento do sobrinho enquanto estava na Nova Zelândia, homenageando as vítimas do ataque à mesquita de Christchurch. Durante a sua caminhada, ele foi perguntado: “Algum sinal do bebê real?”. Ao que ele respondeu: “Eu não estou com meu celular, eu não tenho ideia. Nesse ritmo, vocês vão descobrir antes de mim”.

