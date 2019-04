Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert revelam sexo do bebê

Fernanda Lima e o marido Rodrigo Hilbert acabam de revelar o sexo do mais novo bebê da família. O terceiro filho do casal teve o gênero revelado numa emocionante postagem feita por eles no Instagram.

Na foto publicada por Rodrigo o casal aparece juntos com a seguinte legenda: “Esperando por ela…”, escreveu o apresentador de forma discreta.

A gravidez foi revelada pelo casal no último dia 3. Fernanda e Rodrigo já têm dois meninos, os gêmeos João e Francisco, de dez anos. Agora vem uma menininha por aí! Felicidades à família. 🙂

