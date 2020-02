Gugu Liberato está com um pé na Record

Gugu Liberato teria recebido uma

proposta de R$ 3 milhões por mês

da Record

Foto: Gustavo Scatena

Agora vai! A dança das cadeiras envolvendo Gugu Liberato e o Pânico na TV incendeia os bastidores do SBT, Record e RedeTV!. De acordo com uma fonte de TITITI, na segunda, 8, Gugu comunicou a Silvio Santos que teria recebido uma proposta irrecusável da Record. Dizem, ele vai ganhar R$ 3 milhões por mês para fazer na concorrente um programa no mesmo formato do Domingo Legal. E ainda teria mais algumas vantagens: um contrato de oito anos e o benefício de poder levar toda sua produção atual cujo salário ficaria por conta da nova emissora.



O interesse da Record pelo apresentador já vem de algum tempo. Antes de renovar com o SBT no ano passado, Gugu chegou a conversar com a outra emissora, mas naquela ocasião não houve acordo. Agora, a mudança está prestes a acontecer. Há apenas um único senão. O contrato atual do animador vai até março de 2010. “Até o momento, o SBT não foi notificado formalmente pelo apresentador da sua intenção de não renovar seu contrato”, informou a assessoria de imprensa do SBT.



Caso a Record queira ter Gugu antes do ano que vem precisará pagar uma multa, mas ninguém revela de quanto. Alguns afirmam que seja algo em torno de R$ 15 milhões.



Ainda conforme nossa fonte, ao ter conhecimento dos valores desta proposta, o próprio Silvio teria brincado dizendo que por R$ 3 milhões mensais até ele iria para outra casa. O fato é que no domingo, 14, ele e Gugu tiveram uma conversa a portas fechadas no camarim do Estúdio 3, no Complexo da Anhanguera, em São Paulo. O que ficou acertado ninguém sabe!



E, para aumentar ainda mais o tititi, na última quarta, 10, Tutinha Amaral e Emílio Surita, donos do formato Pânico na TV, almoçaram com Daniela Beyruti, filha de Silvio e diretora-geral do SBT, e com Guilherme Stoliar, superintendente comercial da rede. O namoro de Silvio com o Pânico agora deverá esquentar pra valer. O empecilho anterior, a falta de um horário na grade de domingo no SBT, deixa de existir se Gugu for mesmo embora. E tudo vem a calhar, pois os humoristas estão mesmo na época de renovar o contrato com a RedeTV!



E enquanto os boatos correm soltos, nenhuma emissora quis se pronunciar. Muito menos os apresentadores. Estamos de olho!