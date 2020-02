Guerra dos Sexos: Roberta se declara a Nando

Roberta cria coragem para declarar seu amor por Nando

Foto: TV Globo/Divulgação

Intimidada diante de tanta dificuldade para ficar com Nando (Reynaldo Gianecchini), Roberta (Gloria Pires) resolve abdicar de sua paixão pelo motorista gato. Mas Charlô (Irene Ravache) desaprova a decisão e estimula a amiga a lutar para ser feliz.

Sem desconfiar dos sentimentos da empresária, Nando, que vê Roberta apenas como amiga, pensa em se aconselhar com ela sobre a atração que sente por Juliana (Mariana Ximenes). Porém, a ricaça se antecipa e se declara a ele, deixando o rapaz surpreso e constrangido. Nando desabafa com Ulisses (Eriberto Leão) e opta por contar a Roberta que é apaixonado, sim, mas por Juliana. Ele procura a empresária e, depois de discutir com o filho dela, Kiko (Johnny Massaro), confessa à morena: não pode ficar com ela.

Kiko conta a Nenê (Daniel Boaventura) que a mãe está louca pelo chofer, e o malandro se aproveita da informação, tentando convencer o motorista a colocá-lo na direção da Positano. Nieta (Drica Moraes) propõe ao irmão que se unam para afastar Roberta de Nando. Já Otávio (Tony Ramos) estimula Felipe (Edson Celulari), que anda suspirando pela empresária, a conquistá-la. Pelo jeito, está longe o dia em que Roberta conseguirá ficar com seu novo e belo amor.