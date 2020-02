Guerra dos Sexos: Juliana descobre que ama Nando

Juliana descobre que está apaixonada pelo motorista

Foto: TV Globo/Divulgação

Juliana (Mariana Ximenes) finalmente percebe que seu relacionamento com Fábio (Paulo Rocha) nunca dará certo e põe um ponto final na história. Ainda muito abalada, a bela começa a lembrar do jeito carinhoso de Nando (Reynaldo Gianecchini) e, ao ver as fotos do bonitão como modelo da loja, ela cai em si e descobre que está apaixonada pelo motorista da família. E decide lutar por ele mesmo sabendo que Nando está namorando Roberta (Gloria Pires).

A loira investe pesado num jogo de sedução, deixando seu pai, Felipe (Edson Celulari), louco de ódio. Tanto que ele a proíbe de encontrar seu inimigo.

Já Nando foge do assédio da amada, decidido a ficar com Roberta, principalmente depois que é pedido em casamento pela coroa.