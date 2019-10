“Eu não sou estéril”, diz Giovanna Ewbank sobre adoção dos filhos

Giovanna Ewbank abriu seu coração durante uma palestra, na última quarta-feira, (2). A atriz se emocionou ao falar das críticas e questionamentos que enfrenta pela decisão de ter adotado seus filhos.

“Disseram que eu era estéril. Não. Eu não sou estéril. Nem meu marido. Mas não questionaram sobre ele. Mas a mim, mulher. Porque assim a sociedade consegue explicar que uma mulher não queira ter filhos ou explodir sua barriga de vida. Existem outras maneiras de explodir de vida”, disse a atriz.

Ewbank é mãe de Titi e Bless, ambos nascidos no Malawi, na África. “Eu sempre achei que fosse uma mulher que achava que o relógio biológico nunca ia despertar. Nunca havia pensado em ter filhos. E isso veio com muito questionamento, crítica, muita pressão”, contou.

“O meu parto foi naquele chão frio daquele abrigo, com pessoas que eu jamais havia visto na vida e ali era só eu e ela. Foi ela que me tornou mãe, foi ela que me tornou leoa”, disse emocionada sobre seu encontro com Titi. Durante a palestra, Giovanna se emocionou diversas vezes ao falar sobre os comentários a respeito de sua família. “Como eu fico? Muito machucada todas as vezes, mas tento ser empática e compreender as pessoas que ainda não entendem o que é a adoção”, completou.

