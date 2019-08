Giovanna Ewbank aparece com boca torta após anestesia

Giovanna Ewbank apareceu com a boca torta após uma anestesia odontológica em um vídeo no seu canal do YouTube. O desafio proposto no vídeo, que foi publicado nesta terça-feira (6), era passar 24 horas sem celular.

Quando viu seu rosto depois da anestesia, Gio brincou com o marido, Bruno Gagliasso. “Isso porque eu falei que a gente iria jantar e namorar hoje, né, amor?” Bruno riu e, então, respondeu: “Vamos namorar sim, me apresenta essa gatinha”.

Durante o vídeo, Gio passou por uma feirinha orgânica e disse que, se estivesse com o celular, não prestaria atenção ao seu redor. Em alguns momentos, como no almoço e quando estava no banco do passageiro do carro, ela pareceu entediada sem o aparelho. No fim do vídeo, a atriz disse que se sentiu mais relaxada depois das horas sem celular.

Para divulgar o vídeo, Giovanna publicou um trecho no Instagram e brincou com seus seguidores na legenda. “Acho melhor você ir correndo assistir antes que eu apague… Acho que perdi a noção nesse vídeo!”.

