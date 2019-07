Em nova foto, Titi aparece agarradinha ao irmão Bless

Titi, a primeira filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, amou ganhar um novo irmãozinho. Bless, um garoto de 4 anos, foi adotado pelo casal, que divulgou a primeira foto da família reunida na última terça (30).

Agora, mais um momento muito fofo foi compartilhado no Instagram. Na foto, divulgada por Juliana Pedrosa, prima de Bruno, Titi aparece agarradinha a Bless.

“Uma imagem que vale mais que qualquer legenda! Amor de irmãos!”, escreveu ela. A imagem, no entanto, foi removida da conta da empresária. Bless nasceu no Malawi, África, e chegou ao Brasil na segunda-feira, 29.

“A adoção da criança correu em sigilo como acontece em qualquer processo do tipo. Foram e estão sendo respeitadas as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano. A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino”, informou a assessoria de imprensa de Gio e Bruno.

Titi e Bless

