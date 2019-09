Fogaça se posiciona sobre vazamento de suposto vídeo íntimo

Henrique Fogaça foi vítima de vazamento de um suposto vídeo íntimo na noite do último sábado (7). O chef de cozinha foi um dos assuntos mais comentados na web. Pela primeira vez desde o incidente, a assessoria de imprensa do jurado do Masterchef se pronunciou em comunicado, afirmando que o chef não irá falar sobre o assunto.

“Já tomamos as providências cabíveis e judiciais. O advogado do Henrique já está resolvendo”, disse a equipe de comunicação. No entanto, não foi confirmado a veracidade ou não do vídeo.

Nos últimos tempos, o nome do jurado está envolvido em várias polêmicas. A mais recente delas foi quando o chef vestiu uma camiseta com duas freiras se beijando, durante viagem ao Vaticano. Na época, ele foi duramente criticado.

“Ainda que referidas manifestações tenham ocorrido fora da programação e no âmbito da vida pessoal do chef Henrique Fogaça, a Band irá analisar o caso, com profundidade, depois de ouvi-lo”, disse a Band, na ocasião.

