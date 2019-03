Fila de ingressos para Sandy & Junior tem confusão e até polícia

A pré-venda física dos ingressos para o show extra da dupla Sandy & Junior aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27), em frente ao estádio do Pacaembu, zona oeste de São Paulo, e rendeu confusão. Por volta da 1h da manhã, quando as grades para a organização da fila foram montadas, algumas pessoas tentaram ultrapassar as barreiras e a polícia teve de ser acionada.

Muitos fãs também reclamaram que os cambistas têm interferido na fila e que há falta de apoio na organização para evitar os vendedores irregulares. Foi relatado que os cambistas estavam inserindo pessoas, inadequadamente, na reserva preferencial.

“Está muito desorganizado, muito desrespeitoso. Têm pessoas na vaga preferencial que são jovens, não estão com crianças de colo”, explica Lidiane, presente no local no momento da confusão.

Além da equipe policial acionada para controlar o tumulto durante a madrugada, policiais foram deixados no local para evitar aglomerações no momento em que foram abertos os portões, às 10h de hoje (27).

Shows extras

A dupla Sandy & Junior anunciou, recentemente, a sua volta para uma turnê intitulada “Nossa história”. Foram agendados concertos em Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Belém.

Para os shows na capital paulista e na fluminense, os ingressos esgotaram rapidamente no primeiro dia de venda para o público geral. Com isso, a dupla anunciou shows extras para as duas cidades, para os dias 25 de agosto e 2 de agosto, respectivamente.

A pré-venda para as novas apresentações começaram hoje e se estendem até esta quinta-feira (28), exclusiva para os clientes do cartão Elo. A venda para o público geral inicia-se a meia-noite desta sexta-feira (29).

