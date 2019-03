Sandy e Júnior anunciam volta aos palcos juntos

A dupla Sandy & Júnior está de volta! Os irmãos anunciaram nesta quarta (13) uma turnê com dez shows. Eles querem celebrar a carreira e contar a história da dupla. Os fãs de 10 capitais poderão conferir o show da dupla: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília, Curitiba, Belém, Fortaleza, Recife e Salvador. Eles estão seguindo carreira solo desde abril de 2007.

Intitulada “Nossa História“, a turnê celebra os 30 anos de carreira, e a dupla irá passar por 10 cidades. Não há previsão para a gravação de um DVD. A direção musical dos espetáculos são de Lucas Lima e de Júnior.

“É um desafio não comparar com os shows anteriores, mas eles criaram um show para ser novo e memorável”, disse Raoni Carneiro, diretor do espetáculo. Para ele, o grande segredo dos novos shows é que os irmãos estão se divertindo muito.

“Estamos nos permitindo vivenciar isso por um tempo”, falou Júnior. “Tem uma grandiosidade revisitar essa história que realmente foi muito especial pra mim”, completou Sandy. Em agosto, durante um show extra da turnê “Nós, Voz, Eles”, de Sandy, Júnior invadiu o palco e cantou com a irmã. Segundo eles, naquele momento, ainda não havia nenhum projeto em andamento para celebrar os 30 anos de carreira, mas que o entusiasmo dos fãs, com choro e gritaria, já mostrou o que pode ser a turnê de 2019.

Sandy e Júnior

Ao serem questionados sobre o que é diferente agora, eles responderam que estão mais maduros e que as letras já não têm mais o mesmo significado que naquela época, e que agora vão celebrar, será com mais leveza.

Os dois seguem com as carreiras solo, mas o repertório não será incluído nos shows da turnê.

O valor dos ingressos dos shows vai variar conforme a cidade, mas irão de R$ 70 a R$ 520. Os setores dos shows terão nomes de músicas famosas, por exemplo, a pista premium chamará “Eu acho que pirei” e a pista, “Vamo pulá”.

A dupla ainda não decidiu se vai acompanhar o balé no palco. “Vamos com calma porque tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem”, disse Sandy, citando a música “Aquela dos 30”. Ela acrescentou: “Não espere um show intimista”.

SHOWS de SANDY & JÚNIOR

12 julho, em Recife

13 de julho, em Salvador

19 de julho, em Fortaleza

20 de julho, em Brasília

3 de agosto, no Rio

17 de agosto, em Belo Horizonte

24 de agosto, em São Paulo

31 de agosto, em Curitiba

13 de setembro, em Manaus

14 de setembro, em Belém