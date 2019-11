Rainha se emociona em cerimônia pública em Londres

Uma das características principais da realeza britânica é esconder as emoções quando estiver na presença de outras pessoas. Como Meghan Markle recentemente criticou, a tradição do ˆstiff upper lipˆ (lábio superior rígido), que também foi rejeitado pela princesa Diana, é esperado da nobreza que considera de mau tom revelar emoções em público. Por isso mesmo hoje (10), quando a Rainha Elizabeth pareceu se emocionar ao ouvir o hino nacional britânico, o fato chamou a atenção. A Rainha, jamais expressa qualquer sentimento em público, nem felicidade e muito menos, tristeza. Esse ano, no entanto, parece que ela não conseguiu segurar as lágrimas.

Elizabeth esteve mais uma vez presente na tradicional cerimônia do Rememberance Day, onde os ingleses prestam homenagem aos militares britânicos que morreram ou participaram de guerras. Ela estava acompanhada por Kate Middleton e Camila Parker Bowles. No balcão ao lado estava Meghan, acompanhada da duquesa de Wessex, Sophie. A separação é por ordem de hierarquia do trono, príncipe Charles é o herdeiro, seguido por William e os filhos do príncipe, apenas depois vem príncipe Harry e Archie. A duquesa de Wessex é casada com o príncipe Edward, tio de William e Harry, também na fila sucessória.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Rememberance Day de 2018 ficou marcado pela revelação da crise entre os irmãos William e Harry, que ainda não foi encerrada mesmo um ano depois. Os dois estiveram nos mesmos eventos durante o fim de semana, mas não foram fotografados ‘juntos’ até hoje de manhã. Mesmo assim, os príncipes estavam seguindo o protocolo da cerimônia e não houve registros de interação. Os dois participaram da cerimônia ao lado do pai, Charles.

Nos balcões, Meghan e Kate mais uma vez ganharam elogios pela escolha do figurino. As duas mantiveram a atitude sóbria, seguindo o protocolo. Meghan foi a mais elogiada, por optar por não usar jóias e maquiagem leve.

Será que no almoço familiar de domingo os príncipes conseguiram fazer as pazes? E será que a emoção da Rainha foi por conta de mais um capítulo de desentendimentos da família?

Leia também: Kate Middleton esbanja elegância ao usar jóias da princesa Diana

+ Príncipe Charles está furioso a briga dos filhos Harry e William