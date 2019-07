Mãe do cantor Ferrugem chora na TV ao falar sobre o filho

Ana Maria Braga tomou café da manha no Mais Você desta quinta (25) com o cantor Ferrugem. A mãe do artista, Maristela Falide, se emocionou ao falar sobre o começo da carreira do filho e disse que ele sofreu preconceito por ser branco.

“Me emociona muito porque… falar que ele já foi até muito humilhado para chegar onde chegou. O próprio preconceito, porque todo mundo vê que ele é um menino muito branquinho, da pele muito branca, ruivo, cheio de sardas, e olhavam para ele e diziam: ‘Ele? Esse moleque aí, branco, azedo?’. Ele vivia dizendo: ‘Mãe, não dá! Eu quero, mas é muito difícil!’. Eu falei: ‘Você vai continuar'”, contou a mãe.

Maristela surpreendeu o músico ao aparecer ao vivo na atração. Ela cantou Primavera, de Tim Maia, e Ferrugem a acompanhou em um dueto.

Ferrugem se envolveu em polêmicas durante alguns shows. Há um mês, ele deu um pisão em um fã que assistia a uma apresentação. Antes disso, ele já havia deixado o palco após uma pessoa da plateia jogar bebida em seu rosto.

Depois dos acontecimentos, Ferrugem usou seu Instagram para tentar se explicar e se defender. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, ele admitiu não conseguir separar o lado artista da vida pessoal e que sabe que muitas vezes se descontrola em suas reações. Ele afirmou que iria buscar ajuda psicológica.

