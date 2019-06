Após pisão durante show, fã pode processar cantor Ferrugem

View this post on Instagram

É meu caro ferrugem não sei como você pode fazer isso com um fã seu, vou decidir apartir de ontem a não ir mais em seu show, Jamais deixarei de ouvir suas musicas ,mas infelizmente o que você canta você não transmite. Acho que não te ofendi nem te maltratei em pegar em seu pé para você me olhar e apenas tirar uma foto, mais se eu te ofendi me desculpa. Apenas seja mais homem e não invente historia dizendo que eu te soquei, queria apenas tirar uma self contigo e nada mais. Mais ta tudo bem graças a Deus, o pisão não me causou nenhum dano alem do moral. Mais ta suave fica em paz e com DEUS. Só queria mesmo que isso não tivesse acontecido. Mais ta valendo ✌