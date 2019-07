Após Mari Palma e Phelipe Siani, outro repórter da Globo pede demissão

A Globo recebeu mais uma baixa em seu time de jornalistas: Victor Bonini, repórter do Bom dia São Paulo, do SP1 e do SP2. O repórter de 26 anos pediu demissão nesta quarta-feira (24), mas seguirá trabalhando até o dia 31.

Segundo a assessoria de imprensa da emissora, a saída de Bonini se deve ao fato de o jornalista ir a Nova York fazer mestrado na New York University.

Bonini também é escritor e já lançou três livros: “Colega de Quarto”, “Quando Ela Desaparecer” e “O Casamento”. A segunda obra vai virar uma série de TV, sob direção de Fabrício Bittar.

Esta foi a segunda baixa do Bom Dia SP deste ano. André Azeredo deixou a Globo para assumir a apresentação de um jornal na Record. O motivo seria a diferença salarial.

Contratados pela CNN Brasil

Na última segunda-feira (22), a CNN Brasil anunciou a contratação de Mari Palma e Phelipe Siani. Ambos deixaram a TV Globo na semana passada para comandarem programas diários no canal e nas demais plataformas.

A contratação da dupla faz parte da estratégia da CNN Brasil de atrair também a audiência do público jovem em todas as plataformas de exibição de conteúdo do canal.

