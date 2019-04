Grávida, Fernanda Lima revela ter a mesma complicação de Tata Werneck

Rodrigo Hilbert anunciou na última quinta-feira (4) que ele e Fernanda Lima estão esperando o terceiro filho. Pouco tempo depois, a apresentadora também falou sobre o assunto: “3 de abril de 2019. Grávidos e felizes!”, escreveu a loira ao repostar em seu Instagram a mesma foto usada pelo marido.

Entre os muitos comentários parabenizando o casal, destacou-se o de Tata Werneck. Grávida de uma menina, a comandante do Lady Night escreveu com o bom humor de sempre: “Parabéns! Que alegria!!!!! Deus abençoe cada passo, cada momento! Amém! Se sobrar roupa me passa”.

Em sua resposta, Fernanda surpreendeu os fãs ao revelar que, assim como Tata, também está sofrendo de hiperêmese gravídica. “Antes preciso te mostrar uma alternativa ao balde que tenho usado muito. Tu não vai acreditar!! Tenho intimidade com hiperêmeses. Dessa vez me aperfeiçoei!”.

Ocorrendo, em geral, durante os primeiros meses da gravidez, essa complicação implica em vômitos intensos e frequentes e na desidratação da gestante. Saiba mais sobre o assunto aqui.

