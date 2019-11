“Fomos adversários, jamais inimigos”, diz Faustão sobre relação com Gugu

Fausto Silva reservou um momento do Domingão do Faustão neste domingo (24) para homenagear o apresentador Gugu Liberato. Os dois foram concorrentes por muitos anos, já que ambos comandavam atrações nas tardes de domingo. Entretanto, o jornalista global fez questão de falar que sempre teve uma relação de respeito com Gugu.

“Há mais de 30 anos, eu fui ao programa dele, o Viva Noite. Ele foi ao Perdidos. E, nós, embora não tivéssemos amizade, a gente sempre teve uma relação muito cordial, muito respeitosa. Lembro uma vez que nos encontramos no aeroporto e fomo jantar em Hong Kong, há 35 anos. E ele era muito educado e generoso”, disse Faustão.

O apresentador ainda completou: “Nós que alguns anos disputamos a audiência. Ele até foi líder de audiência alguns anos, nós nunca tivemos nenhum problema. Ao contrário, nós fomos adversários, jamais, jamais fomos inimigos”.

Participando do júri do quado Dança dos Famosos, o também apresentador Ronnie Von falou da lição que Gugu deixa para os brasileiros.”Ele foi um vencedor na vida. Ele teve o sucesso, teve o trabalho, teve a generosidade, que todo mundo fala e é igual à sua [Faustão]. Das pessoas mais dadivosas, viveu com glória e morreu com glória. […] Eu acho que todos nós deveríamos pensar nele com alegria, era isso que ele gostaria de passar. Levou alegria para tantos lares, para todos nós brasileiros. Então era isso que nós, enlutados, deveríamos fazer, pelo menos tentar virar esse disco”, comentou Ronnie.

