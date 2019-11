Faustão surpreende o público ao beijar Luciana Cardoso durante ‘Domingão’

Faustão protagonizou um momento inusitado no programa de hoje (24). Ao ser entrevistado pela jornalista e produtora do Domingão do Faustão, Luciana Cardoso, que também é sua esposa, ele resolveu dar um beijo na amada.

Enquanto Luciana perguntava sobre as camisetas do apresentador, que são destaques a cada domingo, o apresentador falou: “agora, vocês vão saber o que é beijo técnico”, alertou. Luciana respondeu ao beijo chamando o marido de “palhaço”. Assista ao momento:

👩‍❤‍💋‍👨 BEIJÃO DO FAUSTÃO! 👩‍❤‍💋‍👨 Apresentador surpreende Luciana Cardoso, abre seu camarim pela primeira vez e fala sobre camisetas que viralizaram nas redes. ASSISTA AO VÍDEO EXCLUSIVO! ➡ https://t.co/MP9E7Ji2W9#Domingão pic.twitter.com/hrpITzjERJ — Gshow (@gshow) November 24, 2019

Nas redes sociais, os internautas não souberam lidar com esse momento e as reações foram as melhores.

FAUSTÃO DANDO UM BEIJO NA ESPOSA DELE. HAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHA LENDÁRIO!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/K8YwgjpiBS — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 24, 2019

Selena Gomez vendo o Faustão voando baixo e beijando outra: pic.twitter.com/BvYhr1eJok — Gabriel (@gabrieuss_) November 24, 2019