O apresentador Fausto Silva, 67 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar por uma cirurgia no coração. Na quarta-feira (07), ele foi até o local para fazer exames de rotina. O de cintilografia do miocárdio detectou a obstrução de uma artéria e a necessidade de um cateterismo para investigar vasos sanguíneos e o interior do coração, informa o Notícias da TV.

Na sequência, Faustão foi submetido a uma angioplastia – cirurgia para desobstruir a artéria – e teve dois stents implantados. O apresentador passa bem e deve receber alta na noite desta quinta-feira (08). O Albert Einstein, no entanto, não confirmou a internação do apresentador.