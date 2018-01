Namorado de Fátima dá passo a passo da conquista

A apresentadora Fátima Bernardes está aproveitando as férias com o namorado, o advogado Túlio Gadêlha, em Pernambuco. O casal divide alguns desses momentos com os seguidores nas redes sociais, como a aula de frevo da qual Fátima participou.

FÁTIMA E TÚLIO

Túlio aproveitou e fez uma brincadeira: stories no Instagram sobre como conquistar alguém no Carnaval.

“Agora vou mostrar como se conquista alguém nesse Carnaval. Primeiro, chegue como quem não quer nada. Depois tente se destacar pela simpatia e consiga um sorriso dela. Pronto!”, escreveu o advogado.

Veja o passo a passo da brincadeira:

Leia também: Jovem reconhece estuprador flagrado por câmera de segurança