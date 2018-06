Fátima Bernardes faz surpresa emocionante para Ana Furtado no ‘Encontro’

Longe das telas por conta da Copa do Mundo, o programa “Encontro” voltou com sua programação normal nesta manhã de segunda-feira (25) e contou com uma homenagem emocionante da apresentadora Fátima Bernardes, 55 anos, para a sua companheira de emissora Ana Furtado, 44 anos.

Recentemente, Ana divulgou o câncer de mama no seu perfil do Instagram e, no dia 27 de maio, compartilhou com os internautas que ela havia passado por uma cirurgia para a retirada do tumor.

Entre os mais de 30 mil comentários e 3 milhões de visualizações no post do dia 27, Fátima mostrou alguns deles de apoio para Ana no programa desta segunda.

“Com todo esse carinho, eu me sentia solitária. Com essas mensagens eu me sentia acompanhada. Eu queria ajudar outras mulheres e me sentir também acompanhada. E apoiar também, livremente, todas as mulheres que estão passando pelo mesmo que estou passando”, afirmou Ana sobre os comentários em sua rede social.

Fátima ainda homenageou a apresentadora levando para a plateia algumas das mulheres que deixaram algum comentário emocionante no vídeo compartilhado por Ana.

“Desculpa o choro, gente. É de alegria. Essas mulheres são muito guerreiras”, disse Ana. Logo em seguida, Fátima afirma, “a ideia não é para chorar. É só para reforçar esse choro de alegria”.

Confira o vídeo do momento no programa “Encontro”:

