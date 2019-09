Anitta se assusta em show e sai correndo do palco

View this post on Instagram

#urgente Agora a pouco, um homem (nem um pouco aparente fã) invadiu o palco do show da Anitta fazendo a cantora se assustar. Logo o homem foi detido. Anitta se retirou do palco e deve retornar o mais rápido possível. Não sabemos se ele ameaçou ou disse algo para ela. Mais informações postamos aqui. 😥😥 #anitta. #noticias #leodias #fofocalizandonosbt #uoloficial