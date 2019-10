Entenda por que cirurgiões usaram robô para operar uma abóbora

O clima de Halloween chegou aos hospitais dos Estados Unidos! Um grupo de cirurgiões do Atrium Health, no estado americano da Carolina do Norte, usaram uma abóbora para demonstrar uma cirurgia robótica que pretende ser menos invasiva e mais precisa.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Os médicos usaram o robô para simular uma operação em uma abóbora vestida como um paciente. Os braços da máquina eram controlados à distância e foi possível retirar, cuidadosamente, as sementes – tratadas como se fossem tumores – de dentro da fruta usando apenas algumas pequenas incisões, retirando-as uma de cada vez.

A equipe divulgou um vídeo de todo o procedimento. Confira!

De acordo com os médicos, existem diversas vantagens em uma cirurgia realizada por um robô. “É muito mais preciso, tira os tremores, você pode suturar com linhas muito mais finas, tão finas quanto um fio de cabelo”, disse a cirurgiã-geral Vedra Augenstein, em entrevista a WBTV.

De acordo com a profissional, esse método permite que eles façam operações muito delicadas de uma forma menos invasiva e menos danosa ao paciente.

Leia também: Mulher tem filha aos 67 anos e se torna a ‘mãe mais velha’ da China

+ Após seis meses em coma, bebê acorda sorrindo para o pai

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?