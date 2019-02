Famosos fazem declarações apaixonadas no Valentine’s Day

View this post on Instagram

Cada vez mais vou tendo mais certeza do quanto quero você do meu ladinho pra sempre To com tantas saudades, as ligações de horas no FaceTime e eu já fico com mais vontade ainda de tá aí do seu ladinho te abraçando te perturbando, irritando você até vc correr atrás de mim😹 até você me pedir algum favor eu falar “não” e em seguida eu já olho pra você sorrindo dizendo “to gastando amor claro q eu faço” até quando você grava o dia inteiro ou grava e faz mil e outras coisas ahahah e mesmo assim chega à noite vc pergunta se eu quero fazer alguma coisa, e a gente vai no cinema e você dorme o filme todo no meu ombro!! E chega no final eu falo que filme IRADOOO e vc me olha com aquela carinha de sono😹😹mas eu entendo minha linda vc não para quase nuncaa!! Às vezes eu fico cansado só de te acompanhar!! Obrigado por ser quem você é, me amar do jeito que vc me ama, isso me faz muito feliz, sou muito feliz ao seu lado! Te amo muitoooo minha gata! Já já eu to aí pra te pertubar mais😹❤️ Feliz 1.2 😘