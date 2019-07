Por onde andam estes 11 ex-participantes do Masterchef

O episódio do Masterchef exibido no último domingo (30) contou com a participação dos cinco campeões das edições anteriores do reality. Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leo Young, Michelle Crispim e Maria Antonieta voltaram à cozinha mais famosa do Brasil para uma prova de eliminação.

A participação dos ex-masterchefs agitou a web, contagiando os internautas com um sentimento de nostalgia. Nessa onda, vasculhamos um pouco a vida de alguns dos participantes das edições anteriores para saber o que estão fazendo atualmente – tanto os campeões quanto outros cozinheiros amadores que fizeram sucesso entre o público. Confira!

Elisa Fernandes

A vencedora da primeira edição brasileira do Masterchef está arrasando com um curso online, o Elisa Ensina. Depois de passar uma temporada na França trabalhando em restaurantes consagrados, a chef de 28 anos voltou ao Brasil com uma bagagem cheia de técnica francesa.

Além disso, a chef – assim como muitos dos ex-participantes do reality – conta com um canal no YouTube, onde ensina receitas de pratos salgados e sobremesas.

Elisa Fernandes foi campeã do primeiro Masterchef Brasil.

Mohamad Hindi

Outro participante do primeiro Masterchef Brasil que fez sucesso, apesar de não ter ido à final, foi Mohamad Hindi. Na temporada, ele chamou atenção pelo seu jeito brincalhão e pela pinta de galã.

Hoje, o paulista é apresentador de um programa no YouTube chamado Nhac, do GNT. Além dele, outros cozinheiros famosos como Rita Lobo, Rodrigo Hilbert e Dani Noce lançam receitas no canal. Mohamad também tem seu próprio canal de vídeos, onde publica receitas toda terça e quinta.

Mohamad Hindi participou do primeiro Masterchef Brasil

Sandra Matarazzo

Sandra encerrou a sua participação no Masterchef por causa de um erro: a participante confundiu sal com açúcar e estragou sua sobremesa. Mas o que fez seu nome voltar para a boca do povo foi outro reality: O Aprendiz 2019.

Ela participou da última edição do programa de Roberto Justus, sendo líder da equipe Hashtag. Fora isso, ela também tem um canal no YouTube, o “Receitas e Temperos”, onde compartilha seus conhecimentos e dotes culinários com o público.

Sandra Matarazzo participou da primeira temporada de Masterchef Brasil e do O Aprendiz.

Izabel Alvares

A campeã da segunda temporada de Masterchef, Izabel Alvares, dedica-se, hoje, à dieta Low Carb e à alimentação saudável. Ela criou a “Magrela Shop”, uma loja virtual de comidinhas com baixa quantidade de carboidratos, como cookies, massas, bolos e snacks.

Além disso, ela apresenta um programa nas redes do canal Food Network, onde ensina receitas saudáveis para comer “sem culpa”. Ela também cria vídeos para o canal no YouTube “ShopTime”, onde ensina receitas doces e salgadas.

Izabel Alvares foi a campeã da segunda temporada de Masterchef

Raul Lemos

Raul Lemos soube aproveitar sua passagem pelo programa muito bem. O publicitário, que participou da segunda temporada perdendo o troféu para Izabel, juntou a experiência no programa com a formação acadêmica para criar sua própria empresa de negócios gastronômicos: a Mení.

O empreendimento, inclusive, conta com a participação de vários ex-masterchefs, como os campeões das quatro primeiras temporadas, e já realizou mais de 250 atividades. Raul também é dono da Crazy Meat Brasil, restaurante cujo prato principal é o clássico lanche de carne louca, e é pai de Francisco, de 1 ano de idade.

Raul Lemos foi vice-campeão da segunda temporada de Masterchef Brasil.

Jiang Pu

Ainda na segunda temporada do programa, uma das participantes que mais cativou o público foi Jiang. Com sotaque forte e muito carisma, a chinesa não chegou à final, mas fez história no reality.

Hoje, Jiang é mãe de uma garotinha de 3 anos, Cecília, que faz sucesso na web com sua fofura. A cozinheira administra um canal no YouTube ao lado da apresentadora Luitha, o chamado “Café com Chá”. Ela também chegou a ter um restaurante na zona oeste de São Paulo.

Pu Jiang foi participante da segunda temporada de Masterchef Brasil.

Leo Young

O único campeão homem do Masterchef foi Leonardo Young, que venceu a terceira temporada do reality. Hoje ele comanda, ao lado de Luizinho Hirata, o restaurante japonês TATÁ Sushi, localizado na zona oeste de São Paulo.

Young lançou recentemente um livro de receitas digital, “A Cozinha de Leonardo Young”. Nele, o ex-masterchef relata sua trajetória na cozinha e traz receitas únicas para os leitores, como o carpaccio de vieiras, que o tornou campeão do programa.

Leo Young foi o vencedor da terceira temporada de Masterchef Brasil.

Michele Crispim

A campeã da quarta temporada do Masterchef foi uma das mais queridas do reality. Michele Crispim, hoje, publica vídeos em seu canal no YouTube toda terça-feira, com receitas e dicas culinárias. Recentemente, ela participou do programa “Perto do Fogo”, apresentado por Felipe Bronze, no GNT.

Além da cozinha, Michele mostrou que também é boa nos esportes. Em janeiro deste ano, foi campeã do campeonato de Frescobol do complexo esportivo Dunas, ao lado do namorado Rodrigo Quintino.

Michele Crispim foi a campeã da quarta temporada do Masterchef Brasil

Maria Antonia

A quinta campeã do Masterchef foi Maria Antonia. Numa disputa acirrada contra Hugo Merchan, ela saiu vencedora e levou o troféu para casa, além do curso na Le Cordon Bleu.

Hoje, Maria tem seu canal no YouTube, onde publica receitas doces e salgadas, com participação de outros chefs em alguns dos vídeos. Na última semana, a cozinheira participou do programa “Entre Amigos”, da Rede Bandeirantes, em uma conversa sobre empreendedorismo feminino.

Maria Antonia foi a campeã da quinta temporada do Masterchef Brasil.

Hugo Merchan

O vice-campeão da quinta temporada do Masterchef também arrasa nas redes. Com mais de 350 mil seguidores, além de receitas, seu Instagram é composto de mensagens sobre espiritualidade e masculinidade tóxica – que ele faz questão de combater.

Hugo vive um romance com uma ex-masterchef, Irina Cordeiro, e também tem um canal no YouTube para receitas próprias e de família.

Hugo Merchan foi o vice-campeão da quinta temporada do Masterchef Brasil.

Yuko

Yuko: programa na RedeTV”

A tailandesa que cativou o público brasileiro pelo carisma acabou de dar à luz e está radiante com a chegada da bebê. Assim como os colegas, ela mantém um canal no YouTube e está prestes a estrear um programa na RedeTV!

