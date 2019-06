Lembra dela? Filha da ex-MasterChef Jiang completa 3 anos

Cecília, filha de Jiang Pu, participante da segunda edição do reality show Masterchef, completou 3 anos na quinta-feira (6). Em seu Instagram, a mãe da menina aproveitou para fazer uma homenagem à pequena.

“Hoje é dia dela! 3 anos de vida! Aprendi muita coisa com ela, com o olhar ingênuo para esse mundo, todo momento pode ser uma surpresa maravilhosa”, escreveu Jiang na legenda da foto.

Antes mesmo de nascer, a menina logo virou xodó dos internautas, conhecida como ‘Melancia‘, como foi carinhosamente apelidada pela mãe.

Cecília nasceu em junho de 2016 e, desde então, Jiang compartilha várias fotos e vídeos da filha com seus seguidores. Ela é fruto do relacionamento da chinesa com o brasileiro Ricardo Matioti, com quem Jiang é casada desde 2015.

Leia mais: Ator Daniel Rocha faz harmonização facial e aparece bem diferente

+ Exame em Najila Andrade aponta lesão no dedo da modelo

Vote e escolha as vencedoras do Prêmio CLAUDIA