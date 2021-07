Os bastidores da vida de Meghan e Harry pelo olhar da ex-chefe de gabinete do casal

A ex-chefe de gabinete do príncipe Harry e de Meghan Markle, Catherine St-Laurent, expressou, em fala ao The Cut, como foi a oportunidade de trabalhar para os duques de Sussex.

“Foi uma experiência incrível”, disse ela sobre trabalhar para o casal. “Eles são líderes incrivelmente talentosos e criativos. Estou grata por ter tido a oportunidade de fazer isso, de poder estar em suas jornadas. O tempo que passei com eles foi incrivelmente gratificante”, completou Catherine, que vê um forte potencial para que os duques sejam líderes muito influentes na área social.

Catherine, que trabalhou anteriormente para a Fundação filantrópica Bill e Melinda Gates, assumiu em março de 2020 o cargo de chefe de gabinete do casal, bem como o cargo de diretora executiva da Fundação Archewell. A chegada dela ocorreu após o afastamento de Harry e Meghan de seus deveres reais.

Com 11 meses de atuação, ela deixou as suas funções e assumiu o papel de consultora da fundação por meio da Acora Partners, sua recém fundada empresa humanitária de consultoria de impacto social.

“Foi um privilégio trabalhar em estreita colaboração com o Duque e a Duquesa de Sussex ajudando a estabelecer a Fundação Archewell em seu primeiro ano”, disse ela.

“O compromisso deles com a compaixão e o bem-estar tem sido a tendência de todas as nossas atividades, tanto dentro da organização quanto nos projetos impactantes da fundação. Estou profundamente orgulhosa do que realizamos juntos e estou honrada em permanecer como consultora”, garantiu.