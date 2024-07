Giullia Buscacio celebra “Renascer” e sonha com protagonista

Giullia Buscacio comemora o destaque na TV como Sandra na novela “Renascer” – personagem que, com seu olhar feminista, ajudou a abrir os olhos da mãe, Iolanda (Camila Morgado) ao machismo do pai, Egídio (Vladimir Brichta).

Em entrevista exclusiva à CLAUDIA, a atriz de 27 anos fala também sobre moda, a relação com o corpo, a evolução da carreira na TV, o período em que morou na Coreia do Sul e assistia à doramas, além dos planos para o futuro – ela está cotada para viver Maria de Fátima, papel que foi de Glória Pires em 1988, no remake de “Vale Tudo“, em 2025, e não esconde o sonho de um dia protagonizar uma novela.

Confira o bate-papo com Giullia Buscacio:

“Renascer” e os desafios de Sandra

“Eu estou muito feliz mesmo com esse trabalho, gosto muito da novela. O carinho que eu tenho recebido do público realmente me impressionou, não só com a Sandra, mas com o casal com o João Pedro (Juan Paiva). Eu também torço muito pela felicidade deles. Acompanho muito as redes sociais, sou muito ativa, gosto de estar ali presente e tendo esse retorno. Estou acompanhando tudo!”, conta

Giullia foi o último nome fechado para a novela, entrando no meio do projeto – algo que, para muitos, seria considerado um desafio. Ter que viver um papel já conhecido pelo público tampouco é tarefa fácil, mas a atriz conseguiu encontrar seu próprio caminho.

“É muito impressionante como a química acontece também entre a personagem e o ator. Quando fiz o teste, o texto saiu com muita naturalidade, eu consegui entendê-la com muita rapidez. Eu optei por não ver a versão original (exibida em 1993, quando Luciana Braga interpretou a personagem), gostaria de trazer a minha criação. É uma outra Sandra em 2024: são outros tempos, outros estímulos da sociedade. Está sendo uma personagem muito marcante assim na minha carreira. Uma virada de chave“.

Um dos pontos mais fortes da personagem é o seu discurso feminista, mas imperfeito: como todos nós, ela também segue com traços machistas estruturais, aqueles ainda repassados de pais para filhos. “A Sandra de vez em quando tem atitudes que podem ser contra o que ela está pregando e o que ela busca. Mas também há uma tentativa de evoluir, de questionar, de aprender com as situações que se apresentam e são desafiadoras”, conta.

Conectadas no figurino

Giullia também celebra o estilo de Sandra, que tem bastante a ver com o dela fora das telas. “É uma personagem muito moderna e estilosa, então ela me inspira também nesse sentido. Algumas coisas da Sandra eu já usava, como botas, que eu amo.“

O mergulho na personagem é tanto, que o estilo de ambas até já se confundiu na vida real, como recorda: “Outro dia aconteceu de eu ir ao shopping comprar uma blusa que falei ‘nossa, eu acho que é muito mais Sandra do que Giullia, não vou levar’. Não era muito o meu mood. No dia seguinte, chego para gravar e a blusa estava na arara da Sandra. A equipe de figurino teve o mesmo olhar, e eu não tinha comentado com ninguém o que aconteceu! Falei ‘meu Deus, estão muito conectados, eu quase comprei essa blusa’. Se eu tivesse comprado, ia me sentir saindo de Sandra”.

De bem com o corpo

“Eu não tenho muitas questões no sentido de querer entregar um padrão. Já me considero um corpo muito padrão, então eu não fico alimentando ainda mais isso. Quando tenho alguma cena de nudez ou que mostre mais o corpo, eu me desprendo completamente de qualquer questão sexual. Não olho por esse viés de ser algo sensual ou não, tiro completamente esse olhar de mim mesma e meu corpo se torna apenas um material de trabalho. Eu me preocupo em entregar uma cena com que eu esteja me sentindo confortável, porque a personagem não está se sentindo observada por milhões de pessoas em casa. Não é uma questão pra mim“.

“Eu não tenho muita vaidade. Para mim é o que importa na hora da cena é o que eu tenho a dizer, o que eu tenho para demonstrar, o que estou sentindo. Tem pessoas muito competentes lá no momento que pensam e cuidam do meu cabelo, da roupa, do rosto, então eu me limito a pensar na minha entrega como atriz, na minha atuação”, fala.

Da tragédia à superação

A primeira novela das 21h00 de Giullia foi em 2016, quando interpretou, aos 19 anos, a personagem Olívia dos Anjos em Velho Chico (2016). O papel acabou se mostrando desafiador emocionalmente, tanto do ponto de vista profissional, quanto pessoa: o ator Domingos Montagner, que vivia Santo, pai de sua personagem, morreu tragicamente antes do final da novela.

“Não é novidade para ninguém que a novela teve uma tragédia, e eu sinto que eu talvez precisasse de mais tempo para poder lidar com toda aquela dor que eu passei. Eu tinha o Domingos como alguém que me aconselhava, quase um mentor, um padrinho, alguém que me acolhia, que estava sempre acreditando em mim. Perde-lo foi muito difícil. Ao mesmo tempo, eu estava vivendo um turbilhão de coisas. Fui indicada a atriz revelação, foi um ano muito bom para mim profissionalmente. Desde então eu comecei a fazer terapia e me cuidar”, relembra.

A experiência, no entanto, foi essencial para o seu amadurecimento – dentro e fora das telas. “Essa maturidade eu devo muito a tudo o que aprendi naquela novela e a todos os diretores que acreditaram em mim até hoje. Por mais que a gente estude, se dedique e dê o nosso melhor, eu devo muito às pessoas que acreditaram e acreditam no meu trabalho, me dão a oportunidade de falar com o público, fico muito feliz por isso.”

Dança dos Famosos

Em 2020, a atriz participou do Dança dos Famosos, conseguindo o terceiro lugar na competição e criando uma nova paixão que deve levar para a vida toda. “Aprendi muitos ritmos, eu me desafiei, foi muito legal. Eu me apaixonei pelo tango! Tinha muito medo, mas foi o ritmo que eu mais gostei da minha apresentação. Depois eu fiz umas aulas de stiletto, que eu não fiz no ‘Dança’, mas vi e me interessei. Eu queria continuar dançando mas, com a dinâmica de trabalho e vida pessoal, acabei dando uma pausa. Eu adoraria um dia fazer uma personagem que eu tenha que dançar e poder lembrar tudo que eu aprendi, seria incrível.”

Coreia e doramas

Muita gente não sabe, mas Giullia precisou viver fora do Brasil devido ao trabalho do pai, o ex-goleiro Júlio César Gouveia Vieira. Um dos lugares escolhidos foi a Coreia, onde ela se apaixonou pelos doramas.

“Acho que isso me ajudou muito a ser a atriz que eu sou hoje, pela adaptação que eu tinha que ter em cada país diferente para ser uma pessoa mais condizente com o meio, sabe? Eu tentava muito me adaptar, aprender as gírias, as palavras… Eu sou completamente apaixonada pela cultura coreana. Assistia a muitos doramas em videocassete, numa época em que não era tão conhecido no Brasil quanto é hoje. Tenho um sonho de voltar lá, mas não penso agora em ter uma carreira internacional.”

Giullia depois de “Renascer”?

“O Brasil ainda tem muitas pessoas que eu quero atingir, tem muito trabalho que eu quero entregar. Gosto do quanto o público brasileiro é caloroso, o quanto eles têm esse retorno com a gente, tanto na TV quanto nas redes sociais. Eu pretendo continuar trabalhando, gravando bastante, mas vou precisar de pelo menos um tempinho entre um projeto e outro. Pretendo voltar para as telinhas em breve, quem sabe um dia poder ter minha primeira protagonista em uma novela“, finaliza, esperançosa.

