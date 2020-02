É oficial! Avenida Brasil será exibida no Vale a Pena Ver de Novo

Desde a tarde de sábado (14), a internet está surtando com a possibilidade de ‘Avenida Brasil’ substituir ‘Por Amor’ no Vale a Pena Ver de Novo.

Mas foi só hoje que a Rede Globo fez um pronunciamento oficial sobre o assunto. Em seu perfil oficial no Instagram, a emissora confirma que a sucessora no horário da tarde será sim a novela protagonizada por Nina/Rita (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves), com estreia marcada para outubro.

Avenida Brasil teve sua primeira exibição entre março e outubro de 2012, sendo recorde de audiência na faixa das nove e um dos maiores sucessos da televisão aberta na década.