Após 7 anos de casamento, Kim Kardashian pede divórcio de Kanye West

O casamento de Kim Kardashian e Kanye West chegou oficialmente ao fim, afirma a People. Segundo contou uma fonte à revista, Kim pediu o divórcio e a separação está ocorrendo de modo amigável, sem discordâncias sobre o acordo pré-nupcial e a guarda conjunta dos quatro filhos.

Em janeiro, já havia sido noticiado que a Kardashian havia contratado Laura Wasser, uma das advogadas mais conceituadas nas separações de celebridades, para representá-la. O motivo da separação seriam as diferenças em seus planos de vida, como a decisão de Kanye de se candidatar à presidência dos Estados Unidos em meados do ano passado.

Na época, em um desabafo no Twitter, o rapper divulgou detalhes pessoais sobre a família e o relacionamento dos dois, chegando a afirmar que a esposa e a sogra, Kris Jenner, teriam “tentado prendê-lo” por ter declarado durante um comício que havia cogitado pedir que Kim abortasse sua primeira filha.

Em resposta, ela publicou um comunicado, pedindo que o público e a mídia tivesse compaixão e empatia com o marido, que já foi diagnosticado com transtorno bipolar.

O gesto parece não ter agradado muito o músico, pois pouco depois ele voltou ao Twitter alegando que o comunicado havia sido publicado sem sua aprovação e que isso “não era algo que uma esposa deveria fazer”. O tweet foi deletado mais tarde.

Apesar dessas turbulências, o casal dava sinais de estar se reconciliando. Em novembro, Kim fez uma postagem no Instagram comemorando os 10 anos do álbum de Kanye, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. No post, ela conta que a inspiração por trás de uma das canções foi um poema que ele havia escrito para ela em seu aniversário de 30 anos.

“Ele pegou o poema que escreveu para mim e fez a canção. Eu guardei tudo!”, diz a legenda. Porém, desde então, ela não postou mais nenhuma foto acompanhada do músico.

Continua após a publicidade

Altos e baixos

Amigos de longa data, o rapper e a socialite começaram a namorar em 2012, quando ela ainda estava em vias de se divorciar do ex-marido, o jogador de basquete Kris Humphries. Um ano depois, nasceu a primeira filha do casal, North West. Logo em seguida, no aniversário de 33 anos de Kim, Kanye a pediu em casamento. A cerimônia foi realizada em Florença, na Itália, em maio de 2014.

Ao longo dos sete anos de matrimônio, Kim demonstrou apoio ao marido nas diversas ocasiões em que ele se envolveu em polêmicas por causas de seus tweets e letras explosivas, chegando a se envolver diretamente na briga do músico com Taylor Swift. Por sua vez, Kanye ofereceu bastante suporte para ajudá-la a superar o trauma de ter sido roubada em um quarto de hotel em Paris e também a apoiou em seu sonho de se tornar advogada.

Apesar disso, o desgaste do relacionamento foi inevitável e, já em 2016, fontes contavam a People que, apesar de estarem em uma situação amigável, o casal só se mantinha unido por causa dos filhos. Além de North, hoje com 7 anos, Kim e Kanye também são pais de Saint, 5 anos, Chicago, 3, e Psalm, que fará 2 anos em maio.

Conversando sobre notícias ruins com as crianças