Glenda fala pela primeira vez sobre a saída da Rede Globo

Glenda Kozlowski falou ao público pela primeira vez desde sua saída da Rede Globo. Em um longo texto publicado no Instagram na madrugada deste sábado (19), a apresentadora expressou o sentimento de despedida que passa ao deixar a emissora que fio sua casa por 23 anos.

Junto de um curto vídeo que mostra Glenda passando o crachá pela catraca da Globo, a apresentadora lembrou que seu passos na empresa começaram quando ela tinha apenas 17 anos.

A Globo, desde então, foi o único local onde Glenda trabalhou. “Os estúdios, ilhas de edição, redação, cada canto da Lopes Quintas era a extensão da minha casa. Tive a oportunidade de conhecer o mundo. Fiz amigos. Fiz irmãos. Fiz uma família. Contei estórias, fui testemunha da história”, disse a apresentadora que já passou por programas como Globo Esporte, Esporte Espetacular e ainda participou da cobertura de diversos eventos esportivos.

“Pude estar durante todos esses anos dentro desta caixa mágica é porque vocês, de casa, me abraçaram. Riram e se emocionaram junto comigo. Tiveram sempre o maior carinho e paciência com essa menina que chegou como uma moleca atleta na sua televisão e foi se transformando com o passar dos anos…. E vocês comigo na hora do almoço, no GE e por muitos anos, todos os domingos no EE, do bom dia ao boa tarde.”

Em sua despedida, Glenda agradeceu atletas que ajudaram na produção dos programas que realizou, as equipes, amigos e à emissora. E disse estar indo embora com o “coração apertado”. “Mas com um arquivo repleto de coisas boas, amor, carinho e muita diversão!!”

Ela não revelou quais são os seus planos para o futuro e brincou com a famosa música de fim de ano da Globo para falar sobre o que vem por aí em sua vida.

“Hoje é um novo dia. De um novo tempo… que começou… Todos os nossos sonhos serão verdade… o futuro já começou… cantei tantas vezes esta música, né? Nunca foi tão real pra mim! Um beijo em cada um de vcs. Estamos juntos por aqui, pra sempre!!”

