Dia dos Pais no estilo da Família Real

Dia dos Pais na Europa é celebrado em junho, por isso não haverá posts nas redes sociais da Família Real sobre a data hoje (09). Ainda assim, vamos relembrar os Windsors no papel de pais.

Príncipe Philip

A história do marido da Rainha Elizabeth é explorada em detalhes nas duas primeiras temporadas de The Crown. O príncipe grego, primo da Rainha, foi eleito por ela como seu amor verdadeiro quando ela ainda tinha 13 anos de idade. Os dois estão casados há 73 anos e têm quatro filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward.

De acordo com historiadores, e assim aparece na série, na divisão das tarefas quando Elizabeth assumiu a Coroa ficou com Philip a responsabilidade de educar e cuidar dos filhos.

Pai rígido, Philip teve abertos conflitos com Charles no preparo do primogênito para o papel de herdeiro. De personalidades opostas, os dois tinham sérios problemas de comunicação. E se Andrew é apontado como o favorito de Elizabeth, a princesa Anne é sem a menor dúvida a mais ligada ao pai.

O que não resta dúvida mesmo é que Philip seja um vovozão adorado pelos netos e bisnetos, que assim como Elizabeth, claramente baba de orgulho.

Continua após a publicidade

Afastado de suas funções oficiais por questões de saúde, Philip é visto raramente e não participa mais de eventos públicos.

Príncipe Charles

Mesmo com todas, e não são poucas, críticas da princesa Diana sobre Charles como marido e líder político, como pai ela não incluía na lista de defeitos. Sim, ela diz que Charles teria ficado desapontado quando Harry nasceu – ele queria uma menina – mas as fotos ao longo da vida dos filhos comprovam que Charles adora ser pai.

Depois da separação de Diana, Charles ficou com os filhos, cuja custódia pertenceu à Rainha, não ao casal. Isso porque como herdeiros da Coroa, William e Harry eram vistos igualmente como indivíduos e parte do sistema da monarquia, portanto sob cuidado da regente. Na época da separação, os meninos estavam estudando em internatos, mas as férias eram divididas entre os pais. Com Diana, frequentavam parques de diversão, esquiavam, mergulhavam. Com Charles, mais bucólico, os dois passavam o verão pescando, isolados em Sandrigham. Eles estavam com o pai quando receberam a notícia da morte de Diana, em 1997, que estava a caminho de reencontrá-los.

Continua após a publicidade

Biógrafos comentam que a relação de Harry, William, Charles e Camilla não se ajustou de cara. Harry, mais novo, logo se afeiçoou à madrasta e se apegou ao pai, William, no entanto, guardou as mágoas da mãe e deu trabalho para aceitar que seria criado pela mulher que sua mãe mais odiava no mundo. Com o tempo, no entanto, eles se entenderam e Harry já deu declarações defendendo Camilla, dizendo que ele e William a aceitaram e sabem o quanto o pai deles a ama.

Segundo a imprensa britânica, o estilo paterno de Charles é oposto ao de Philip, buscando dialogar com os filhos e atender a todos os pedidos que fazem. Uma das iniciativas mais tocantes foi justamente de se oferecer e de fato ter entrado na igreja com Meghan no dia do casamento, quando o pai dela estava ausente. Harry, emocionado, agradeceu ao pai para milhões chorarem juntos. “Obrigado, pai”, ele disse quando tomou a mão de Meghan no casamento.

Com William, Charles é igualmente afetuoso. Ele tem treinado o filho para o difícil papel de Príncipe de Wales, que William vai herdar quando Charles for coroado Rei. A proximidade do fato mudou a relação de William com o pai e eles tem sido mais companheiros.

Precisa dizer que Charles é o avô mais orgulhoso dos Windsor?

Continua após a publicidade

Príncipe William

William já tem três filhos em nove anos. Um seguido do outro! Segundo Kate Midletton, só não o quarto porque ele pediu para parar.

O primogênito de Diana e Charles é um pai presente, mas, segundo ele mesmo contou, se descobriu um péssimo professor de matemática durante a quarentena. William e Kate tem o hábito (aprovado) de se abaixarem para falar com as crianças, uma iniciativa que ajuda a encorajá-las. Só que William levou uma bronca muito pública da avó que não gosta muito de quebra de protocolo e mandou o neto se levantar.

Carinhoso, William costuma estar com os filhos no colo quando pode. Charlotte, que tem o nome em homenagem aos avós e à bisavó (Charlotte (Charles) Elizabeth Diana é seu nome), se parece fisicamente com o pai, que a chama de “mignonette”, francês para “fofinha”.

Continua após a publicidade

A foto que Kate Middleton posto de William com os herdeiros mostra a cumplicidade dele com os filhos.

Continua após a publicidade

Príncipe Harry

Ninguém tem a menor dúvida de quanto Harry gosta de criança. Gozador nato, ele brilha quando interage com crianças de todas as idades. Não demorou nem um ano depois do casamento para ser pai. Archie Harrison Mountbatten-Windsor é o primogênito de Harry e Meghan Markle, porém poucas vezes foi visto em público com os pais. Na extinta conta do Instagram, Sussex Royal, há várias fotos que captam a paixão de Harry pelo filho.

Antes disso, na viagem que ele e Meghan fizeram à África e que levaram Archie, Harry foi visto sem querer ao fundo de uma entrevista da esposa, em um momento em que brincava com Archie no colo. Claro que o mundo se derreteu.

Mesmo sem se visto, ninguém duvida que Harry seja paizão. Ele mesmo disse que um dos aspectos positivos da quarentena é ter tido tempo de ficar com o filho, rolando no chão e rindo de tudo. Deve ter sido lindo.