Antonia Fontenelle é condenada a três anos de prisão no caso Klara Castanho

A briga judicial entre Antônia Fontenelle e Klara Castanho ganhou mais um capítulo. Segundo a coluna de Daniel Nascimento no Jornal O Dia, a viúva de Marcos Paulo não só terá que pagar uma indenização à atriz como foi condenada a três anos e três meses de prisão no regime semiaberto. Entenda o caso.

Antônia Fontenelle é condenada à prisão após expor nome Klara Castanho

Em 2022, Klara Castanho teve sua intimidade vazada por Antônia Fontenelle sem autorização. Na época, a loira revelou que a atriz havia entregado uma criança para adoção, fazendo com que ela fosse forçada a explicar que tinha sido estuprada e que só descobriu a gravidez já no final da gestação.

Klara, então, ingressou com uma ação criminal contra Fontenelle, que já havia rendido uma multa de R$ 50 mil por danos morais, na área civil. Desta vez, contudo, a vitória da atriz foi na esfera criminal.

Antônia Fontenelle ainda pode recorrer da decisão. Em seu perfil no Instagram, ela publicou um vídeo dedicado aos amigos: “Relaxem, fiquem tranquilos. Isso é porque 2025 se aproxima. É onde a gente começa a pensar: ‘ah, ela vai disputar o cargo para Câmera Federal de novo ou ela vem pro Senado como ela quer? Porque se ela tiver com a caneta na mão, o couro vai comer na casa de Nó. Vamos f*der ela antes de qualquer coisa?’ É isso, relaxem”. Assista:

