Preta Gil tem encontro emocionante com a neta; “Motivo da minha força”

A cantora Preta Gil foi surpreendida por uma visita especial de sua neta, Sol de Maria, na última sexta-feira (6). Filha do músico Francisco Gil, Sol apareceu de forma inesperada e ainda recitou um texto teatral, mostrando todo seu talento para a avó.

Veja o vídeo de Preta e sua neta

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Preta, que recentemente precisou retomar o tratamento contra o câncer porque a doença foi detectada em outras partes do corpo, falou sobre a importância de Sol em sua vida: “Ela é um dos motivos da minha força; ela me faz sentir mais viva”. No vídeo publicado pela artista, Preta está usando o celular quando é surpreendida pela visita da neta.

No final do mês passado, a cantora havia anunciado que retomaria o tratamento após a doença chegar em outras áreas do corpo. Pouco tempo depois, contou que o câncer foi detectado em quatro locais diferentes: dois linfonodos, o peritônio com uma metástase, e o ureter com um nódulo.

Continua após a publicidade

Em dezembro de 2023, a artista comemorou o fim do tratamento, após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas indicou que ainda passaria por reabilitação e acompanhamento médico durante cinco anos.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.