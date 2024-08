São Paulo voltará a ter temperaturas elevadas a partir desta quinta (29)

Os dias de frio chegarão ao fim nesta semana. Após registrar a temperatura mais fria do ano na madrugada de terça-feira (27), São Paulo começa a sentir o calor chegando novamente. A prova disso é que, nesta quarta-feira (28), os termômetros começam a subir drasticamente.

Fim de semana terá altas temperaturas em São Paulo

A massa de ar polar que causou uma queda na temperatura de São Paulo já está se dissipando. Após amanhecer fria, a temperatura desta quarta começa a se elevar. Contudo, será apenas a partir desta quinta que o inverno ganhará ondas de calor.

Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), “a quinta-feira (29) começa com formação de névoa úmida e céu nublado. Ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar, o que vai espantar a sensação de frio. No fim da tarde, os ventos úmidos provenientes do oceano favorecem a queda da temperatura. Mínima de 11°C e máxima de 25°C”.

Já na sexta, a temperatura deve elevar ainda mais, chegando a 28ºC durante a tarde.

