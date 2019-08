Cissa Guimarães é flagrada aos beijos com novo affair

Cissa Guimarães, 62 anos, apareceu com um namorado misterioso na noite desta terça-feira (6), no Bairro Gávea, onde mora no Rio de Janeiro. Os dois foram flagrados aos beijos e em clima de romance, segundo o jornalista Leo Dias.

Veja o que está bombando nas redes sociais

O Blog do Leo Dias entrou em contato com a assessoria da apresentadora do “É de casa” para saber mais detalhes sobre o novo relacionamento. Porém ainda não enviaram nenhuma resposta em relação à identidade do novo affair.

Este novo relacionamento marca o retorno de Cissa aos romances com homens da sua geração, já que o homem flagrado pelas câmeras aparenta ter 60 anos. Em 2016 a atriz chegou a namorar o ator Diogo Almeida, 28 anos.

Cissa foi casada com Paulo César Pereio, pai de seus dois primeiros filhos, João e Tomás; com Raul Mascarenhas, pai de Rafael (morto em um atropelamento em 2010); e com João Batista Figueira de Mello.

Leia também: Matthew Perry, o Chandler de Friends, vive isolado em quarto de hotel

+ Como vive o goleiro Bruno nove anos depois de matar Eliza

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?