Xuxa quebra silêncio sobre suposto affair de Sasha e José Loreto

A notícia de que Sasha e José Loreto estariam se conhecendo melhor está repercutindo nas redes sociais, e a mãe da jovem, Xuxa, decidiu se pronunciar sobre o boato.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ex de Débora Nascimento teria sido visto entrando com alguma frequência na casa da apresentadora, em um condomínio na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ele e Sasha ainda teriam sido flagrados saindo juntos de moto. O affair, porém, ainda não foi oficializado como namoro, segundo a coluna.

Procurada para comentar o caso, Xuxa decidiu se pronunciar e negou que a filha esteja envolvida com o ator.

“Graças a Deus, ela não está com ninguém e está muito feliz”, declarou a apresentadora ao jornalista Leo Dias, afirmando que Sasha está em Fernando de Noronha (PE) para a comemoração de seu aniversário de 21 anos.

