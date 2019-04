Corte moderno: Flávia Alessandra está de visual novo

Flávia Alessandra despediu-se oficialmente de sua personagem “Rita de Cássia”, a quem interpretava na novela ‘O Sétimo Guardião‘. A “separação” deu-se através de uma mudança no visual da atriz.

Abandonando as madeixas compridas, Flávia apostou em tons de loiro e no tamanho mais curto. A transformação foi assinada pelo hair stylist Marcos Proença, responsável por cuidar dos cabelos da atriz há mais de 20 anos.

Além de realizar o desejo de Flávia de optar por algo mais ousado, o corte representa também uma comemoração da parceria mantida entre ela e Proença. Juntos, os dois são sócios de um dos salões da rede dele, inaugurado no ano passado.

“Eu amo o trabalho do Proença e não é à toa que me tornei sócia de seu salão. E claro, ele cuida dos meus fios há décadas, então essa transformação tinha que ser com ele”, conta Flávia.

Confira as fotos do visual:

