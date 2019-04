O vestido que Romana usou para se casar de novo com Alok

O DJ Alok e a médica Romana Novais, casados desde o começo deste ano, decidiram renovar os votos em cerimônia intimista na cidade de Ubud, na Indonésia, nesta quarta-feira (10). Para a ocasião, Romana escolheu um belo e elegante vestido assinado por Helo Rocha, com transparência e pérolas bordadas.

A médica sempre foi muito ligada à moda. Em entrevista ao portal Purepeople, Romana explica o que faz para estar sempre bem vestida. “Sempre gostei do universo da moda, então sempre fui antenada. Agora, me esforço ainda mais para me manter atenta, afinal, posso frequentar lugares que, embora não conheça ninguém, os outros podem me reconhecer”, revelou.

Ela ainda confessa ser muito versátil em seu closet. “Meu estilo anda lado a lado com meu humor. Depende muito do dia, de como acordo. Adoro variar!”

Casamento renovado

A renovação de votos, após três meses do casamento ao pé do Cristo Redentor, não teve uma grande produção e foi ao estilo elopement – quando a cerimônia só é composta pelos noivos, sem convidados. Alok e Romana disseram o novo ‘sim’ diante de um celebrante local.

Anteriormente, o casal tinha a ideia de fazer uma nova festa, com amigos famosos. Entretanto, eles decidiram adiar os planos. “A gente tinha pensado, na verdade, queríamos muito fazer outro casamento. Mas, achamos tão mágico o primeiro, tão especial, que não vemos mais necessidade de fazer outro. Pensamos bastante e entramos num consenso juntos de que não faremos outro. Talvez a gente faça uma boda daqui uns dois anos”, afirmou o DJ.

